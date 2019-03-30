В Туркменистане состоятся выборы трех депутатов парламента вместо выбывших

В воскресенье, 31 марта, в Туркменистане состоятся выборы трех депутатов Меджлиса (парламента) вместо выбывших. В этот день участковые избирательные комиссии будут работать с 7 до 19 часов.

На одно место во всех округах выдвинуто по 2-3 кандидата от Демократической партии Туркменистана, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, а также от групп граждан.

Наблюдение за ходом избирательной кампании осуществляет группа национальных наблюдателей. Как они отмечают, все этапы предвыборной кампании были проведены в соответствии с требованиями национального законодательства и общепринятыми нормами международного права.

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