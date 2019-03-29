Госконцерн «Туркменнефть» и международная группа компаний ARETI подписали меморандум о взаимопонимании

В офисе нефтегазового комплекса Туркменистана состоялась встреча руководителей государственного концерна «Туркменнефть» и международной группы компаний ARETI (с головным офисом в Женеве) на которой были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в топливно-энергетическом секторе.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет векторы развития двустороннего партнерства в области разработки нефтегазовых месторождений в туркменском секторе Каспия.

Как сообщил журналистам глава компании Игорь Макаров, АРЕТИ намерена участвовать в освоении месторождения Узынада, предоставляя сервисные услуги. В течение года компания изучит подготовленные туркменской стороной данные об Узынада и будет вести переговоры о заключении окончательного контракта.

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