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28.03.19 08:22

В Ашхабаде состоялись туркмено-итальянские политические консультации

В МИД Туркменистана прошли туркмено-итальянские политические консультации.  В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы туркмено-итальянских отношений, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны назвали торгово-экономическое сотрудничество приоритетным направлением в двусторонних отношениях. Также в ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего развития взаимодействия в области образования, науки и культуры. По окончании переговоров стороны подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Итальянской Республики на 2019-2020 годы.

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