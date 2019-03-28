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28.03.19 08:12

Президент Туркменистана и глава российской компании «Газпром» обсудили перспективы партнерства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с председателем правления и заместителем председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах партнерства в газовой сфере. В этой связи были обсуждены вопросы, касающиеся возобновления российским холдингом закупок туркменского газа. Здесь базовым документом является действующее межправительственное соглашение между Туркменистаном и Российской Федерацией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.

В ходе встречи особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области развития туркменской газохимической промышленности.  При этом была отмечена перспективность партнерства в таких сферах, как внедрение достижений научно-технического прогресса и оснащение туркменского нефтегазового комплекса современным оборудованием.

 

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