Туркменская делегация проводит в Японии серию встреч и переговоров

Делегация Туркменистана во главе с председателем Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы парламента Туркменистана, заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области) Сердаром Бердымухамедовым в ходе визита в Японию провела переговоры с первым заместителем главы японского МИД Абэ Тошико.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух государств в рамках международных организаций, в первую очередь ООН, и отметили важность взаимной поддержки международных инициатив. Абэ Тошико отметила, что сотрудничество между Японией и Туркменистаном всегда было взаимовыгодным, а устойчивое развитие и политика «открытых дверей» Ашхабада создают новые возможности для расширения двустороннего партнерства.

Затем туркменская делегация посетила завод «Nissan Motor Toсhigi plant» в префектуре Точиги, где провела встречу с руководством данного промышленного комплекса. Здесь членам делегации была предоставлена возможность ознакомиться с различными сегментами производства автомобилей высокого класса, включая спортивные автомобили.

Также туркменская делегация посетила завод по переработке отходов «Tokyo Super Eco Town», где ознакомилась с особенностями переработки промышленных и бытовых отходов и способов их утилизации.

Вечером в честь делегации Туркменистана состоялся ужин от имени парламента Японии, организованный председателем японо-туркменской межпарламентской дружественной лиги Палаты представителей Эндо Тосиаки.

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