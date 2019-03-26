|26.03.19 13:55
|
В ООН отметили международный праздник Новруз
В 2009 году Нвруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а в 2010 году члены Генеральной Ассамблеи провозгласили его международным днем. Единение с природой и ее сохранение, мир, помощь слабым и нуждающимся – идеалы ООН и Новруза во многом совпадают.
Поэтому каждый год в этот день в штаб-квартире ООН можно слышать многоголосие этого древнего праздника. В этом году Новруз отметили щедрыми угощениями – фестивалем многонациональной кухни. Постоянное представительство Туркменистана при ООН тоже внесло свою лепту, приготовив традиционный плов, манты и конечно же сладости и лепешки.
© TURKMENISTAN.RU, 2019