В ООН отметили международный праздник Новруз

В 2009 году Н о вруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а в 2010 году члены Генеральной Ассамблеи провозгласили его международным днем. Единение с природой и ее сохранение, мир, помощь слабым и нуждающимся – идеалы ООН и Новруза во многом совпадают.

Поэтому каждый год в этот день в штаб-квартире ООН можно слышать многоголосие этого древнего праздника. В этом году Новруз отметили щедрыми угощениями – фестивалем многонациональной кухни. Постоянное представительство Туркменистана при ООН тоже внесло свою лепту, приготовив традиционный плов, манты и конечно же сладости и лепешки.

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