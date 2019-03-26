Правительство Туркменистана выразило сочувствие населению иранских провинций, пострадавших от наводнения

МИД Туркменистана направило дипломатическую ноту МИД Исламской Республики Иран, в которой правительство Туркменистана выражает свое сочувствие населению иранских провинций, пострадавших от наводнений, которые произошли в результате сильных ливневых дождей.

«В этой связи, основываясь на традиционно дружественных отношениях между двумя соседними государствами, туркменская сторона заявила о своей братской поддержке народу Ирана», – говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

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