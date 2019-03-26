В Ашхабаде состоялись туркмено-эстонские политические консультации

В МИД Туркменистана были проведены туркмено-эстонские политические консультации. В ходе встречи стороны обсудили состояние договорно-правовой базы отношений между двумя государствами. В этой связи была отмечена необходимость активизации двухстороннего сотрудничества и обсуждена возможность разработки программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также стороны отметили важность активизации контактов на высшем государственном уровне, что придает мощный импульс расширению двусторонних отношений.

На встрече туркменская сторона предложила рассмотреть возможность подготовки нового проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В свою очередь эстонская сторона высказала предложения по сотрудничеству в области сельского хозяйства, электронного правительства, цифровизации экономики.

В заключение переговоров туркменская сторона пригласила эстонскую делегацию на первый Каспийский экономический форум, который состоится в августе текущего года в туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

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