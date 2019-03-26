Состоялись туркмено-израильские политические консультации В Израиле состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Государства Израиль. В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение состоянием двусторонних отношений и отметили значение политических консультаций, являющихся действенным механизмом развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в рамках международных организаций, особенно в ООН и ее структурах. Особое внимание стороны уделили обмену мнениями о развитии торгово-экономических отношений, в частности, в сельском хозяйстве и водопользовании. Также стороны рассмотрели вопросы активизации отношений в культурно-гуманитарной сфере, здравоохранении, инновациях и технологиях. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



