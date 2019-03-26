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26.03.19 09:37

Состоялись туркмено-израильские политические консультации

В Израиле состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Государства Израиль.

В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение состоянием двусторонних отношений и отметили значение политических консультаций, являющихся действенным механизмом развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в рамках международных организаций, особенно в ООН и ее структурах. Особое внимание стороны уделили обмену мнениями о развитии торгово-экономических отношений, в частности, в сельском хозяйстве и водопользовании. Также стороны рассмотрели вопросы активизации отношений в культурно-гуманитарной сфере, здравоохранении, инновациях и технологиях.

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