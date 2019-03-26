Туркменская делегация находится с визитом в Японии

Делегация Туркменистана во главе с председателем Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса (парламента) Туркменистана, заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области) Сердаром Бердымухамедовым посещает Японию.

Туркменская делегация встретилась со спикером – председателем Палаты представителей парламента Японии Тадомори Ошима и обсудила ряд вопросов развития двустороннего сотрудничества. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным направлениям межгосударственного взаимодействия, в том числе в политико-дипломатической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также были рассмотрены вопросы расширения партнерства в области транспорта, сельского хозяйства и межпарламентского взаимодействия.

В рамках визита туркменская делегация посетила Музей передовой науки и технологии Японии и центр очистки воды.

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