Туркменская диаспора Берлина приняла участие в праздновании Новруза

В историческом здании «Bolle Festsäle» столицы ФРГ прошли торжества, посвященные международному празднику прихода весны «Новруз». Проведение праздника стало возможным при поддержке уполномоченного Федерального правительства Германии по культуре и СМИ, «Объединения друзей Этнологического музея Берлина», Фонда «Форум А. Гумбольдта», а также при активном содействии дипломатических миссий девяти стран – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Азербайджана, Ирана и Турции.

Почетными гостями торжества стали представители министерств и ведомств ФРГ, главы дипломатических миссий, аккредитованных в ФРГ, деятели науки и культуры, представители общественных организаций, журналисты из местных СМИ, а также проживающие в Германии представители национальных диаспор и иностранные студенты.

Представители государств, традиционно отмечающих Новруз, организовали выставки предметов национальной культуры, тематические фотоэкспозиции, которые отражали национальную самобытность каждого народа.

В рамках мероприятия посольством Туркменистана был организован тематический стенд, посвященный национальному девизу 2019 года «Туркменистан – Родина процветания». На экспозиции были выставлены туркменские ковры, живописные полотна, национальные костюмы, предметы традиционного рукоделия, книги, журналы и буклеты о Туркменистане, рассказывающие о богатой культуре, истории, природе и туристическом потенциале страны. Гости экспозиции имели возможность познакомиться с научными трудами президента Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова и другими информационными изданиями о стране.

В ходе объединенного гала-концерта прозвучали произведения туркменских композиторов и народной музыки. Еще одной важной составной частью торжеств стала презентация национальных гастрономических традиций стран, празднующих Новруз. Большой популярностью тут пользовался стенд Туркменистана, где посетителями предоставлялась возможность отведать лакомства туркменской национальной кухни.

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