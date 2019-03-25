На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 22 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 22 сделки на 15 миллионов 465 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Германии и Турции закупили полипропилен и нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а бизнесмены из ОАЭ приобрели полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Турции и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 4 миллиона 746 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на 504 тысячи манатов.

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