Туркменские краски в палитре московского Новруза

В очередной раз российская столица отметила международный праздник Новруз. Новруз-байрам – традиционный праздник весны иранских и тюркских народов был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Сегодня он получил грандиозный международный размах и объединяет представителей всех стран мир вокруг идей добрососедства на благо процветания всего мира.

Поскольку на Новруз-байрам принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки, то популярной формой празднеств стали международные фестивали с участием зарубежных гостей. В Москве на территории ВДНХ собрались в этот день представители Ирана, Афганистана, Таджикистана, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, а также тех российских регионов, где издревле отмечали приход Новруза – Татарстана, Башкортостана, Дагестана и некоторых других национальных территориальных образований.

Гостей столичного Новруза в этом году ждала насыщенная программа: спортивные состязания по национальным видам борьбы, фестиваль плова, национальные дворики с традиционными блюдами, специальная детская площадка, гала-концерт с участием именитых звезд российской эстрады и приезжих знаменитостей.

По составу участников и программе Новруз является по-настоящему уникальным ежегодным событием в культурной и общественной жизни столицы. Организатором праздника выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Проведение мероприятия поддерживают национальные общественные организации города, ряд полномочных представительств российских регионов и посольств зарубежных государств, отмечающих Новруз.

При активной организационной поддержке Посольства Туркменистана в Российской Федерации яркие туркменские краски расцветили пеструю палитру московского Новруза. В туркменском павильоне демонстрировались уникальные образцы декоративно-прикладного искусства, аутентичные наряды из традиционных тканей, ювелирные украшения и музыкальные инструменты.

Кульминацией праздника стал продолжительный гала-концерт «Легенды о Новрузе». На одной сцене с мастерами искусств из России, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Азербайджана и других стран выступили представители туркменского музыкального искусства, исполнившие народные и эстрадные произведения. Популярные ашхабадские музыканты – бахши Пальван Хамидов и певец Атаджан Бердыев – поздравили с приходом весны гостей московского Новруза.

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