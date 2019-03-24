Делегация Туркменистана приняла участие в региональном форуме по устойчивому развитию в Женеве

Делегация Туркменистана приняла участие в региональном форуме по устойчивому развитию, который прошел в Женеве. На встрече были обсуждены вопросы расширения прав и возможностей людей, а также обеспечения всеобщего охвата и равенства в регионе деятельности Европейской экономической комиссии ООН. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с добровольными национальными обзорами (ДНО).

На форуме делегация Туркменистана поделилась опытом в данной области, в частности, связанным с принятием, исполнением и достижением Целей устойчивого развития. Особое внимание было уделено опыту создания на базе Института международных отношений МИД Туркменистана Центра по целям устойчивого развития.

Также делегаты из стран европейского региона, которые уже представили добровольные национальные обзоры в предыдущие годы, рассказали о своем опыте подготовки ДНО.

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