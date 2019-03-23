Туркменская делегация приняла участие в 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам

Делегация Туркменистана приняла участие в работе 62-й сессии Комиссии по наркотическим средствам ООН, которая состоялась в Вене. Участники сессии обсудили вопросы дальнейшего укрепления международной системы контроля над наркотиками и соблюдения антинаркотических конвенций ООН.

Делегация Туркменистана проинформировала участников сессии о государственной политике в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Было отмечено активное взаимодействие между Туркменистаном и Управлением ООН по наркотикам и преступности, Центральноазиатским информационным координационным центром и Международным комитетом по контролю над наркотиками.

По результатам работы сессии была принята итоговая декларация, в которой отмечается необходимость консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с наркотиками, развития социально-медицинских программ и дальнейшего укрепления Комиссии по наркотическим средствам как главного директивного органа ООН в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

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