Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
21.03.19 10:24

В Ахалской области Туркменистана открыты новые частные предприятия

В Ахалском велаяте (области) состоялись церемонии открытия двух частных предприятий по производству моющих средств и полипропиленовой тары.

В торжествах по случаю открытия в регионе новых производств приняли участие заместитель хякима (главы администрации) Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, местных органов власти, старейшины и молодежь.

Одна из новостроек – предприятие по выпуску 50 тонн в год моющих средств. Новое производство позволит создать 150 рабочих мест. Второе предприятие будет производить крупногабаритную тару. Комплекс мощностью один миллион мешков в год обеспечит внутренних и зарубежных потребителей высококачественной тарой для хранения и транспортировки сухих, сыпучих пищевых и непищевых продуктов и материалов.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru