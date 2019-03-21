|21.03.19 10:24
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В Ахалской области Туркменистана открыты новые частные предприятия
В Ахалском велаяте (области) состоялись церемонии открытия двух частных предприятий по производству моющих средств и полипропиленовой тары.
В торжествах по случаю открытия в регионе новых производств приняли участие заместитель хякима (главы администрации) Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, местных органов власти, старейшины и молодежь.
Одна из новостроек – предприятие по выпуску 50 тонн в год моющих средств. Новое производство позволит создать 150 рабочих мест. Второе предприятие будет производить крупногабаритную тару. Комплекс мощностью один миллион мешков в год обеспечит внутренних и зарубежных потребителей высококачественной тарой для хранения и транспортировки сухих, сыпучих пищевых и непищевых продуктов и материалов.
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