В Ахалской области Туркменистана открыты новые частные предприятия В Ахалском велаяте (области) состоялись церемонии открытия двух частных предприятий по производству моющих средств и полипропиленовой тары. В торжествах по случаю открытия в регионе новых производств приняли участие заместитель хякима (главы администрации) Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, местных органов власти, старейшины и молодежь. Одна из новостроек – предприятие по выпуску 50 тонн в год моющих средств. Новое производство позволит создать 150 рабочих мест. Второе предприятие будет производить крупногабаритную тару. Комплекс мощностью один миллион мешков в год обеспечит внутренних и зарубежных потребителей высококачественной тарой для хранения и транспортировки сухих, сыпучих пищевых и непищевых продуктов и материалов. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



