В Туркменистане объявлен очередной призыв на военную службу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил, других войск и военных органов страны, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и об очередном призыве граждан на военную службу.

Документ предписывает уволить в запас в апреле-июне 2019 года из Вооруженных сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, выслуживших установленные законом сроки.

Также президентский указ предписывает призвать на военную службу в апреле-июне 2019 года граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, и не имеющих права на отсрочку от призыва, а также граждан старшего возраста, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу.

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