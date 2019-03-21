Президент Туркменистана подписал указ о помиловании в честь праздника Новруз

Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства туркменского общества, а также по случаю национального праздника весны, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подписал указ о помиловании 2028 осужденных граждан. Документ освобождает помилованных лиц от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Глава государства поручил генеральному прокурору Туркменистана вместе с руководителями правоохранительных ведомств принять необходимые меры с тем, чтобы все помилованные были освобождены из мест заключения и в ближайшее время возвратились домой, к своим семьям.

«Проводя такие акции, мы создаем условия для того, чтобы оступившиеся люди, осознав свою вину, могли искупить ее добросовестным трудом и активно участвовать в развитии страны», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

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