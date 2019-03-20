Туркменская диаспора приняла участие в праздновании Новруза в Минске

Девять иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в Республике Беларусь, выступили организаторами проведения международного праздника Новруз в Минске. Посольства Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана объединили свои усилия в этот день, чтобы вместе радушно отпраздновать Новруз-байрам и познакомить приглашенных гостей со своими традициями.

Почетными гостями торжеств стали представители министерств и ведомств Республики Беларусь, представители Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и ряда других международных организаций, члены национальных диаспор белорусской столицы.

Представители государств, традиционно отмечающих Новруз, организовали выставки предметов национальной культуры, тематические фотоэкспозиции, которые отражали национальную самобытность каждого народа. По традиции состоялась презентация и дегустация блюд национальной кухни каждой из стран-организаторов. В ходе праздника перед гостями выступили фольклорные коллективы со своими песнями и танцами.

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