Курбан Бердыев провел открытую тренировку в Ашхабаде и встретился с футбольной общественностью Туркменистана

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, пользуясь перерывом в Российской премьер-лиге, приехал в Ашхабад. Здесь он провел открытую тренировку для футболистов столичного клуба «Копетдаг». За тем, как ведет тренировку один из лучших тренеров Российской премьер-лиги, наблюдали руководители Федерации футбола Туркменистана, футбольные специалисты, журналисты и болельщики.

Перед этим в конференц-зале Ашхабадской специализированной шахматно-шашечной школы Курбан Бердыев встретился с футбольной общественностью страны. Во встрече приняли участие тренеры футбольных клубов и детских спортивных школ страны, представители Федерации футбола Туркменистана и журналисты.

Курбан Бердыев рассказал о своем видении развития футбола в Туркменистане, о тренерском пути, истории становления футбольного клуба «Рубин», своем опыте стажировок в зарубежных клубах и ответил на многочисленные вопросы присутствующих.

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