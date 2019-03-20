Завершился государственный визит короля Бахрейна в Туркменистан

Король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа в рамках программы государственного визита в Туркменистан посетил Национальный музей туркменского ковра и Международный ахалтекинский конный комплекс.

В ходе посещения музея бахрейнский монарх интересовался техникой изготовления ковров и используемыми красителями. Отметив высокий уровень национального коврового искусства и профессионализм туркменских мастериц, глава Бахрейна подчеркнул, что представленные в музее экспонаты являются подлинными шедеврами и достоянием общечеловеческой культуры.

Поблагодарив сотрудников музея за интересную экскурсию, король сделал запись в книге почетных гостей.

Затем высокий гость прибыл в Международный ахалтекинский конный комплекс, где перед ним выступили джигиты группы национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение»). Лихие всадники на великолепных ахалтекинцах показали захватывающее шоу с каскадом эффектных трюков и сложных элементов верховой езды. Яркое, самобытное выступление участников группы «Галкыныш» произвело большое впечатление на главу дружественного государства.

По завершении программы государственного визита король Бахрейна проследовал в Международный аэропорт Ашхабада, откуда отбыл на родину.

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