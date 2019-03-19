Туркменская диаспора приняла участие в праздновании Новруза в Бухаресте

Международный праздник «Фестиваль Новруз» прошел в Бухаресте. Инициаторами его проведения стали дипломатические миссии Туркменистана, Казахстана и Ирана. Почетными гостями праздника стали главы и сотрудники многих дипломатических миссий, аккредитованных в Румынии, депутаты румынского парламента, представители министерств и ведомств страны, деятели культуры и науки, туркменские и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Бухареста, представители местной общественности и средств массовой информации.

В рамках праздничной программы состоялся концерт с исполнением национальных музыкальных произведений на традиционных инструментах. Туркменские музыканты исполнили фольклорными произведения на дутаре и гопузе.

Особое внимание гостей привлекла национальная выставка, посвященная культурному наследию стран – участниц праздника. У стенда Посольства Туркменистана посетители смогли познакомиться с экономическими достижениями и элементами культурного достояния страны.

Гостям были представлены туркменские ковровые изделия, национальные костюмы, традиционные ручные вышивки туркменских мастериц, серебряные украшения, музыкальные инструменты, красочные фотографии о Туркменистане.

Посетители также имели возможность ознакомиться с научными трудами президента Туркменистана и другими информационными изданиями о Туркменистане. Также посетителям был продемонстрирован презентационный видеоролик о предстоящем первом Каспийском экономическом форуме.

Еще одним важным элементом праздника мероприятия стала выставка гастрономических традиций, в рамках которой была организована дегустация блюд национальной кухни каждой страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2019