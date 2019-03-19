Посол Бенина вручил верительные грамоты спикеру парламента Туркменистана

Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бенин в Туркменистане Иссираджоу Гомина Ибрахима.

В ходе состоявшейся беседы дипломат был проинформирован об основных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана, особая роль в которой отводится развитию взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами мира, а также о реализуемых в стране социально-экономических программах. Дипломат был также ознакомлен со структурой и деятельностью туркменского парламента.

Полпред Бенина отметил интерес своей страны во всемерной активизации двусторонних торговых, деловых и культурно-гуманитарных контактов, в том числе в области туризма и спорта. Также на встрече была отмечена важность диалога на межпарламентском уровне.

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