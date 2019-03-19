Президент Туркменистана и король Бахрейна провели переговоры в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и королем Бахрейна Хамадом Бин Иса Аль Халифой, прибывшим в Туркменистан с государственным визитом.

В ходе переговоров в формате один на один и в расширенном составе делегаций стороны обсудили вопросы расширения двустороннего партнерства, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Стороны отметили схожесть или близость позиций по актуальным аспектам международной политики, вопросам обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения торгово-экономического партнерства. В числе приоритетных направлений здесь названы топливно-энергетическая и транспортно-транзитная область, химическая промышленность, сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая и другие отрасли.

По окончании переговоров, в присутствии президента Туркменистана и короля Бахрейна состоялась церемония подписания двусторонних документов.

По итогам государственного визита короля Бахрейна в Туркменистан принято совместное заявление.

По завершении церемонии подписания документов лидеры двух стран выступили с заявлениями для СМИ. В ходе брифинга президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о награждении короля Бахрейна Хамада Бин Иса Аль Халифы орденом «Bitaraplyk» («Нейтралитет») – за неизменную поддержку внешней политики и правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, а также за личный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Туркменистаном и Бахрейном.

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