На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 52 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 52 сделки на 87 миллионов 416 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Турции, Афганистана и Китая закупили гидроочищенное дизельное топливо, автобензин, дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана приобрели также тяжелый вакуумный газойль, выработанный на Сейдинском НПЗ.

Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Афганистана, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, пряжа хлопчатобумажная и смесовая. За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Турции и Казахстана приобрели пряжу хлопчатобумажную и смесовую на общую сумму свыше 6 миллионов 420 тысяч манатов.

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