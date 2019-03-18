|18.03.19 08:33
|
Президент Туркменистана и король Бахрейна проведут переговоры в Ашхабаде
В Ашхабаде состоятся переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и королем Бахрейна Хамадом Бин Иса Аль Халифой, прибывшим в туркменскую столицу с государственным визитом.
Как ожидается, на встрече в верхах состоится обмен мнениями по ключевым аспектам межгосударственного диалога, а также актуальным вопросам региональной и международной политики.
Предметом заинтересованного обсуждения станут вопросы расширения деловых связей, в том числе в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и топливно-энергетическом сферах. По итогам переговоров планируется подписание крупного пакета двусторонних документов, что станет важным шагом на пути интенсификации туркмено-бахрейнского сотрудничества.
© TURKMENISTAN.RU, 2019