Президент Туркменистана и король Бахрейна проведут переговоры в Ашхабаде

В Ашхабаде состоятся переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и королем Бахрейна Хамадом Бин Иса Аль Халифой, прибывшим в туркменскую столицу с государственным визитом.

Как ожидается, на встрече в верхах состоится обмен мнениями по ключевым аспектам межгосударственного диалога, а также актуальным вопросам региональной и международной политики.

Предметом заинтересованного обсуждения станут вопросы расширения деловых связей, в том числе в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и топливно-энергетическом сферах. По итогам переговоров планируется подписание крупного пакета двусторонних документов, что станет важным шагом на пути интенсификации туркмено-бахрейнского сотрудничества.

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