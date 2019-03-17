В столице Туркменистана открылся туркмено-бахрейнский бизнес-форум

В Ашхабаде начал работу туркмено-бахрейнский бизнес-форум, организованный торгово-промышленными палатами двух стран. Для участия во встрече в Туркменистан прибыла делегация представителей государственных структур, финансовых институтов, образовательных учреждений Королевства Бахрейн, а также ведущих нефтегазовых, химических и текстильных компаний.

В ходе форума представители деловых кругов Бахрейна были ознакомлены с экономическим и инвестиционным потенциалом Туркменистана. Основными темами встречи стали перспективы развития туркмено-бахрейнского сотрудничества в инвестиционной сфере, торговле, банковской, нефтегазовой и других отраслях.

По итогам первого дня работы бизнес-форума были подписаны меморандум о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами Туркменистана и Бахрейна, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в газовой и газохимической отраслях, соглашение о конфиденциальности между государственным концерном «Türkmengaz» и компанией «Gulf Petrochemical Industries, меморандум о взаимопонимании между государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Gulf Petrochemical Industries» и соглашение о конфиденциальности» между государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Gulf Petrochemical Industries».

© TURKMENISTAN.RU, 2019