В Ашхабаде открылась выставка продукции Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, приуроченная к 11-й годовщине со дня создания организации.

На нынешнем смотре свои стенды представили 188 частных компаний, работающих в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, пищевой отрасли, транспорте, туризме, образовании, торговле, информационных технологиях и других областях. Представленные здесь в большом ассортименте мебель, одежда, обувь, строительные материалы, продовольственные и другие товары произведены туркменскими предпринимателями. Посетители выставки отмечали, что по качеству продукция туркменских частных товаропроизводителей, не уступает импортным товарам.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил бизнес-сообщество страны с 11-летием создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Глава государства в своем поздравлении подчеркнул, что в стране созданы оптимальные правовые, экономические, финансовые и социальные условия для конструктивного развития малого и среднего бизнеса, реализации частных инициатив.

В настоящее время Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана объединяет в своих рядах более 22 тысяч представителей частного бизнеса.

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