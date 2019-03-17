Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
17.03.19 08:34

В Ашхабаде открылась выставка продукции Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

В Ашхабаде  открылась выставка продукции Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, приуроченная к 11-й годовщине со дня создания организации.

На нынешнем смотре свои стенды представили 188 частных компаний, работающих в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, пищевой отрасли,  транспорте, туризме, образовании, торговле, информационных технологиях и других областях. Представленные здесь в большом ассортименте мебель, одежда, обувь, строительные материалы, продовольственные и другие товары произведены туркменскими предпринимателями. Посетители выставки отмечали, что по качеству продукция туркменских частных товаропроизводителей, не уступает импортным товарам.     

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил бизнес-сообщество страны с 11-летием создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Глава государства в своем поздравлении подчеркнул, что в  стране созданы оптимальные правовые, экономические, финансовые и социальные условия для конструктивного развития малого и среднего бизнеса, реализации частных инициатив.

В настоящее время Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана объединяет в своих рядах более 22 тысяч представителей частного бизнеса.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru