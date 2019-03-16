В Ашхабаде обсудили вопросы реализации Национального плана действий по правам детей в Туркменистане

В Ашхабаде состоялся круглый стол, посвященный разработке дорожной карты Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2018–2022 годы.

На форуме, организованном под эгидой ЮНИСЕФ, было отмечено, что основополагающим принципом политики Туркменистана является забота о человеке, а соблюдение прав ребенка – это важный аспект национального законодательства и выполнения обязательств по Целям устойчивого развития.

Участники круглого стола обсудили вопросы разработки дорожной карты Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2018–2022 годы, методику его исполнения, сбора и анализа информации, а также представили возможные варианты практического решения актуальных задач в этой сфере.

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