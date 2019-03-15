На международном экономическом форуме в Москве прошла презентация потенциала Каспийского побережья Туркменистана

В российской столице прошел международный экономический форум государств Содружества по теме «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции». В рамках форума состоялась подготовленная Посольством Туркменистана в РФ презентация экономического потенциала туркменского побережья Каспия.

Участники форума, представляющие 18 зарубежных стран, а также известные российские и зарубежные компании, экспертное сообщество и средства массовой информации, были детально ознакомлены с содержанием экономической, энергетической и транспортной стратегии Туркменистана, его инвестиционными возможностями, политикой страны в сфере экологии и сохранения биоресурсов Каспия.

Большой интерес собравшихся вызвала тема развития туристической отрасли Туркменистана, в частности Национальной туристической зоны «Аваза», возможности международного сотрудничества по таким актуальным направлениями, как научный, экологический, медицинский туризм.

Участникам мероприятия была представлена концепция первого Каспийского экономического форума с презентацией его официального сайта.

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