В Ашхабаде обсуждают проект соглашения о научном сотрудничестве на Каспии

В МИД Туркменистана начало работу первое заседание представителей прикаспийских стран по обсуждению проекта соглашения между правительствами прибрежных государств о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море.

Организаторами встречи экспертов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана выступили МИД, Министерство образования Туркменистана и Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

Инициатором разработки и принятия этого соглашения является Ашхабад. На нынешней встрече рассматривается проект соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море, разработанный туркменской стороной. В ходе заседания эксперты рассматривают принципы организации партнерства между прикаспийскими странами в области научного изучения Каспийского моря и связанного с ним комплекса вопросов.

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