|14.03.19 09:31
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В Астане состоялось заседание туркмено-казахстанской межправкомиссии
В Астане состоялось 10-е заседание совместной Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
На повестку дня встречи был вынесен широкий спектр вопросов, касающихся реализации межгосударственных договоренностей и развития приоритетных направлений партнерства между Туркменистаном и Казахстаном.
Стороны особое внимание уделили активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и аграрной областях. В частности, стороны отметили необходимость принятия согласованных мер по углублению торгово-экономических связей, увеличению экспортно-импортных операций, а также расширению номенклатуры и объемов поставляемых товаров и оказываемых услуг.
По результатам работы туркмено-казахстанской межправительственной комиссии был подписан итоговый протокол.
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