В Астане состоялось заседание туркмено-казахстанской межправкомиссии В Астане состоялось 10-е заседание совместной Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На повестку дня встречи был вынесен широкий спектр вопросов, касающихся реализации межгосударственных договоренностей и развития приоритетных направлений партнерства между Туркменистаном и Казахстаном. Стороны особое внимание уделили активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и аграрной областях. В частности, стороны отметили необходимость принятия согласованных мер по углублению торгово-экономических связей, увеличению экспортно-импортных операций, а также расширению номенклатуры и объемов поставляемых товаров и оказываемых услуг. По результатам работы туркмено-казахстанской межправительственной комиссии был подписан итоговый протокол. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



