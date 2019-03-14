Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
14.03.19 09:31

В Астане состоялось заседание туркмено-казахстанской межправкомиссии

В Астане состоялось 10-е заседание совместной Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

На повестку дня встречи был вынесен широкий спектр вопросов, касающихся реализации межгосударственных договоренностей и развития приоритетных направлений партнерства между Туркменистаном и Казахстаном.

Стороны особое внимание уделили активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и аграрной областях. В частности, стороны отметили необходимость принятия согласованных мер по углублению торгово-экономических связей, увеличению экспортно-импортных операций, а также расширению номенклатуры и объемов поставляемых товаров и оказываемых услуг.

По результатам работы туркмено-казахстанской межправительственной комиссии был подписан итоговый протокол.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru