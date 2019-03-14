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14.03.19 08:26

В Ашхабаде состоялись туркмено-корейские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-корейские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень отношений между Туркменистаном и Республикой Корея в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны обсудили вопросы визита президента Республики Корея в Туркменистан в предстоящем месяце. В частности, были рассмотрены проекты документов, которые предполагается подписать в рамках этого визита, а также организационно-протокольные аспекты предстоящей туркмено-корейской встречи на высшем уровне.

В ходе переговоров обсуждались возможности дальнейшего расширения деятельности корейских компаний в Туркменистане, которые активно участвуют в проектах по строительству и модернизации нефтеперерабатывающих и газохимических комплексов в стране.

Также в ходе переговоров стороны обсудили ряд актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

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