В Ашхабаде состоялась встреча музейных работников Туркменистана и Германии, посвященная проходящей в ФРГ туркменской археологической выставке «Маргиана – царство эпохи бронзы на территории Туркменистана».

Для участия во встрече в Ашхабад приехали руководители и специалисты германских музеев – Музея доисторического периода и ранней истории, музейного комплекса «Райс-Энгельхорн» города Мангейма и Археологического музея Гамбурга.

На встрече было подчеркнуто, что Туркменистан расширяет сотрудничество с зарубежными странами в сфере музейной деятельности, и выставка «Маргиана – царство эпохи бронзы на территории Туркменистана» является примером туркмено-германского партнерства в этой области.

Немецкие специалисты предложили изучать артефакты, найденные в Маргиане, с помощью высокотехнологичного оборудования, которое на сегодняшний день используется специалистами музеев ФРГ. В частности, это оборудование позволяет проводить исследования самых разных материалов и с высокой точностью устанавливать возраст археологических находок.

Туркменские и германские специалисты музейного дела с большой теплотой вспоминали ныне покойного российского археолога Виктора Сарианиди, который открыл миру Маргиану и обнаружил при ее раскопках множество ценных исторических артефактов. Эти находки составляют основу выставки, представленной в настоящее время в Германии.

Выставка «Маргиана – царство эпохи бронзы на территории Туркменистана» с большим успехом прошла в Берлине и Гамбурге, а сейчас экспонируется в Мангейме. На ней представлены 220 раритетов из музеев Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2019