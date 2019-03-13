Посол Испании вручил верительные грамоты спикеру туркменского парламента

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в Туркменистане Фернандо Вальдеррамы Парехи.

В ходе состоявшейся беседы дипломат был проинформирован о ключевых векторах политики Туркменистана и проводимых в стране преобразовательных процессах. Стороны отметили важность активизации туркмено-испанского межгосударственного диалога как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Испанский полпред был ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса в свете актуальности развития межпарламентского партнерства.

Также стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере транспорта, водопользования, энергетики и туризма, а также в научно-образовательной сфере.

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