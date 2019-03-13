Делегация Туркменистана провела серию переговоров в Пакистане

Делегации Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым провела серию переговоров в Пакистане.

Туркменская делегация была принята пакистанским президентом Арифом Алви. В ходе встречи стороны отметили высокий уровень сотрудничества между двумя государствами и обсудили вопросы развития взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

Особое внимание было уделено расширению туркмено-пакистанского экономического партнерства. Стороны отметили, что реализация проектов строительства газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП), создание новых транспортных коридоров являются свидетельством эффективной совместной деятельности двух стран, нацеленной на укрепление региональных и международных экономических отношений.

В ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом состоялся обстоятельный обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития туркмено-пакистанского сотрудничества.

В качестве приоритетных направлений торгово-экономического партнерства были названы газовая и транспортно-коммуникационная отрасли. При этом глава пакистанского правительства выразил поддержку проекту ТАПИ, строительству линии электропередачи ТАП, созданию нового транспортно-транзитного коридора от морских портов Пакистана до международного морского порта Туркменбаши.

Затем в МИД Пакистана состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Стороны обсудили вопросы расширения партнерства в рамках международных организаций и договорились поддерживать внешнеполитические инициативы друг друга.

Также делегация Туркменистана провела встречи с министром энергетики Пакистана Омаром Аюб Ханом, министром нефти Гуламом Сарвар Ханом, министром финансов Асадом Умаром, управляющим Государственным банком Тариком Баджвой и председателем Совета по инвестициям Харуном Шарифом.

По итогам визита туркменской делегации в Пакистан были подписаны протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами двух стран, программа сотрудничества между МИД Туркменистана и Пакистана на 2019-2024 годы, меморандум о взаимопонимании по созданию Туркмено-пакистанского совместного делового совета и меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Академией дипломатической службы МИД Пакистана. Также стороны подписали основные условия Договора с правительством принимающей стороны проекта строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

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