Туркменский фольклорный ансамбль успешно выступил на фестивале танца в Индии Фольклорно-этнографический ансамбль «Дехистан» из Туркменистана успешно выступил на II Международном танцевальном фестивале Азиатско-тихоокеанского вещательного союза в Нью-Дели. Этот коллектив из Дворца культуры нефтяников госконцерна «Туркменнефть» покорил публику исполнением старинного народного танца куштдепди. В танцевальном фестивале также приняли участие коллективы из Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индонезии, Малайзии, Мальдивских островов, Узбекистана, Фиджи и других. В 2017 году туркменское национальное искусство пения и танца куштдепди было внесено в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Событие года Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний. CEFAvaza2019.gov.tm Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



