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12.03.19 10:11

Туркменский фольклорный ансамбль успешно выступил на фестивале танца в Индии

Фольклорно-этнографический ансамбль «Дехистан» из Туркменистана успешно выступил на II Международном танцевальном фестивале Азиатско-тихоокеанского вещательного союза в Нью-Дели.

Этот коллектив из Дворца культуры нефтяников госконцерна «Туркменнефть» покорил публику исполнением старинного народного танца куштдепди.

В танцевальном фестивале также приняли участие коллективы из Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индонезии, Малайзии, Мальдивских островов, Узбекистана, Фиджи и других.

В 2017 году туркменское национальное искусство пения и танца куштдепди было внесено в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО.

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