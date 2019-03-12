|12.03.19 10:11
|
Туркменский фольклорный ансамбль успешно выступил на фестивале танца в Индии
Фольклорно-этнографический ансамбль «Дехистан» из Туркменистана успешно выступил на II Международном танцевальном фестивале Азиатско-тихоокеанского вещательного союза в Нью-Дели.
Этот коллектив из Дворца культуры нефтяников госконцерна «Туркменнефть» покорил публику исполнением старинного народного танца куштдепди.
В танцевальном фестивале также приняли участие коллективы из Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индонезии, Малайзии, Мальдивских островов, Узбекистана, Фиджи и других.
В 2017 году туркменское национальное искусство пения и танца куштдепди было внесено в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО.
© TURKMENISTAN.RU, 2019