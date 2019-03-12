Посол Канады принят в МИД Туркменистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с послом Канады Кристофером Кутером, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности организации первых взаимных визитов на высшем уровне. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам расширения сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН.

Отмечая общность подходов к решению глобальных задач путем дипломатических переговоров, стороны высказали предложения по объединению инициатив по борьбе с такими международными вызовами, как терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков.

Также стороны рассмотрели возможность сотрудничества в сферах экономики, образования, охраны природы, а также превентивной и водной дипломатии.

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