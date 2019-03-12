В Ашхабаде обсуждают вопросы проведения поисково-спасательных работ на Каспии

В МИД Туркменистана начало работу первое заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению и согласованию проекта «Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в деле проведения поисково-спасательных работ на Каспии».

Встречу экспертов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана организовали МИД Туркменистана и Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

С инициативой принятия такого соглашения на каспийском саммите в казахстанском Актау в августе 2018 года выступил Туркменистан. В соответствии с этой инициативой туркменские специалисты подготовили проект соглашения о сотрудничестве в деле проведения поисково-спасательных работ на Каспии, который был передан в соответствующие структуры прикаспийских государства.

В ходе первого заседания будут обсуждены принципы взаимодействия соответствующих структур прикаспийских государств в проведении поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Каспийском море.

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