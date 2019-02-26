На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 19 миллионов 6 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, ОАЭ, Китая и Узбекистана закупили полипропилен, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из РФ, ОАЭ, Турции и Эстонии были реализованы ткань джинсовая, вата хозяйственная и мебельная, пряжа хлопчатобумажная и линт хлопковый.

За манатные средства бизнесмены из Китая, Великобритании и ОАЭ приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 13 миллионов 497 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на сумму свыше 425 тысяч манатов.

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