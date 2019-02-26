|11.03.19 08:26
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Состоялось заседание организационной комиссии по подготовке сборной Туркменистана к Олимпийским играм в Токио
В Ашхабаде состоялось расширенное заседание организационной комиссии по подготовке сборной Туркменистана к участию в XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
В заседании приняли участие заместители председателя правительства Туркменистана, руководители ряда министерств, ведомств и общественных организаций. На повестку дня были вынесены вопросы участия национальной сборной Туркменистана в Олимпийских играх 2020 года в Токио, организация учебно-тренировочного процесса и расширения международного спортивного сотрудничества.
Участники встречи отметили, что в Олимпийском городке Ашхабада и спорткомплексе национальной туристической зоны «Аваза» созданы все возможности для проведения учебно-тренировочных сборов, а для подготовки к Олимпиаде-2020 привлечены опытные тренеры из Грузии, России и Украины по дзюдо, боксу, вольной борьбе и тяжелой атлетике.
На заседании было подчеркнуто, что для подготовки туркменских атлетов к Олимпиаде 2020 года достигнуто соглашение между Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана и мэрией японского города Тендо о создании тренировочного центра для туркменской сборной.
Кроме того, для получения права на участие в Олимпиаде-2020 составлен перечень из тридцати международных соревнований, в которых запланировано участие туркменских атлетов. Ожидается, что они также пройдут более двадцати учебно-тренировочных сборов в зарубежных странах.
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