Туркменская экономика в первые два месяца года демонстрирует устойчивый рост

Экономика Туркменистана в первые два месяца 2019 года демонстрирует устойчивый рост. Это было отмечено на заседании правительства по видеосвязи, посвященном итогам социально-экономического развития страны за январь-февраль.

Так, рост ВВП страны за это период составил 6,2 процента. Прирост в сельском хозяйстве составил 3,1 процента, торговле – 10,7 процента, транспортно-коммуникационной отрасли – 10 процентов и сфере услуг – 8,2 процента. Объем розничного товарооборота за два месяца в сопоставлении с тем же периодом 2018 года увеличился на 19 процентов, а экспорт возрос на 20 процентов.

В настоящее время в стране ведется строительство различных объектов совокупной стоимостью свыше 35 миллиардов долларов США, большинство из которых имеют социально-бытовое назначение.

На заседании правительства было также отмечено, что размеры среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям возросли с начала года на 9,3 процента.

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