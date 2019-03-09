Делегация Госкомитета Туркменистана по туризму приняла участие в международной туристической выставке в Берлине

Делегация Государственного комитета Туркменистана по туризму и ряд туристических компаний страны приняли участие в 53-й международной туристической выставке «ITB Berlin 2019».

Здесь был туркменский павильон, рассказавший о туристическом потенциале Туркменистана. На полях выставки члены туркменской делегация провели встречи с заинтересованными туроператорами, компаниями и бизнесменами, в ходе которых обсуждались возможности установления сотрудничества в туристической отрасли.

Выставка «ITB Berlin» является ведущим мировым смотром в сфере туризма, который ежегодно проводится в столице Германии с 1966 года. В работе выставки в общей сложности приняли участие более 10 тысяч экспонентов из более чем 180 стран.

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