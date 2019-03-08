В Ашхабаде обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и ЕС в аграрной сфере

В Ашхабаде состоялась пятая рабочая встреча руководящего комитета проекта Европейского союза «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане – SARD III».

Проект SARD III нацелен на стимулирование предпринимательства в агропромышленном комплексе, внедрение международных стандартов и передовых технологий.

В ходе встречи было отмечено, что в рамках проекта международные эксперты оказывали поддержку производителям сельхозпродукции, а также организовали их ознакомительные и деловые поездки в Великобританию и Нидерланды.

Для туркменских предпринимателей, работающих в агропромышленном комплексе, подготовлены технические руководства по рыбоводству, молочному животноводству, выращиванию яблонь, экспорту сельхозпродукции, которые в ближайшее время будут размещены на веб-странице проекта www.sard3tm.org.

Участники встречи подчеркнули, что проект SARD III, способствует переходу сельского хозяйства Туркменистана на стандарты, принятые европейскими странами, что позволит существенно увеличить производство и экспорт туркменской сельскохозяйственной продукции.

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