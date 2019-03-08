Многодетным женщинам Туркменистана присвоено почетное звание «Ene mähri»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в честь Международного женского дня 8 Марта подписал указ о присвоении почетного звания «Ene mähri» («Материнская нежность») женщинам, родившим и воспитавшим восемь и более детей.

В Центре общественных организаций Ашхабада состоялась церемония чествования более 200 награжденных женщин. Также многодетным семьям были вручены ключи от комфортабельных квартир.

На церемонии было отмечено, что защита законных прав и интересов женщин, предоставление им государственных льгот, обеспечение условий для достойной жизни, повышение их роли в общественно-политической жизни выступают важными факторами устойчивого развития Туркменского государства и общества.

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта, проходят во всех регионах Туркменистана.

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