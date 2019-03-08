|08.03.19 09:02
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Многодетным женщинам Туркменистана присвоено почетное звание «Ene mähri»
Президент Гурбангулы Бердымухамедов в честь Международного женского дня 8 Марта подписал указ о присвоении почетного звания «Ene mähri» («Материнская нежность») женщинам, родившим и воспитавшим восемь и более детей.
В Центре общественных организаций Ашхабада состоялась церемония чествования более 200 награжденных женщин. Также многодетным семьям были вручены ключи от комфортабельных квартир.
На церемонии было отмечено, что защита законных прав и интересов женщин, предоставление им государственных льгот, обеспечение условий для достойной жизни, повышение их роли в общественно-политической жизни выступают важными факторами устойчивого развития Туркменского государства и общества.
Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта, проходят во всех регионах Туркменистана.
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