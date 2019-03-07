Туркменские нотки весеннего праздника в Бухаресте

Аккредитованные в Бухаресте дипломатические миссии стран СНГ приняли участие в организации и проведении ежегодного фестиваля под девизом «Встречаем весну!» В здании Русского центра науки и культуры каждой стране-участнице была предоставлена отдельная экспозиционная площадка. Яркой страничкой весеннего праздника стали стенды, подготовленные Посольством Туркменистана в Румынии.

Туркменский уголок весеннего праздника знакомил многочисленных посетителей с красочными фотографиями, повествующими о жизни Туркменистана. К культурным народным традициям отсылали зрителей ковры ручной работы, образцы национальных костюмов и аутентичных музыкальных инструментов. Каждый из посетителей имел возможность ознакомиться с печатными трудами президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Яркое представление об особенностях национальной культуры осталось у гостей праздника после дегустации блюд традиционной туркменской кухни.

Почетными гостями праздника стали представители государственных учреждений Румынии, деятели науки и культуры, корреспонденты международных СМИ, а также туркменские студенты, обучающиеся в вузах Бухареста.

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