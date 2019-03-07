В Ашхабаде обсудили водную, транспортную и энергетическую дипломатию Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялся брифинг для иностранных дипломатов, журналистов и представителей национальных СМИ, посвященный вопросам водной, транспортной и энергетической дипломатии Туркменистана.

В ходе встречи вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов рассказал о приоритетных направлениях политики государства в области водопользования, охраны окружающей среды, а также развития международного сотрудничества в транспортной и энергетической сферах.

Участники брифинга были подробно проинформированы о путях реализации туркменской государственной политики и перспективах международного сотрудничества в этих стратегически важных областях региональной и международной политики.

Выступившие на брифинге иностранные дипломаты высоко оценили политический курс Ашхабада как учитывающий современные реалии и интересы партнеров Туркменистана.

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