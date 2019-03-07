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07.03.19 08:36

В МИД Туркменистана обсудили ход реализации инфраструктурных проектов в Афганистане

В МИД Туркменистана состоялась встреча технических групп по мерам укрепления доверия «Региональные инфраструктуры» стран-участниц Стамбульского процесса по Афганистану. Во встрече, организованной при содействии Центра ОБСЕ в Ашхабаде, приняли участие представители стран-участниц Стамбульского процесса, а также региональных и международных организаций.

В ходе совещания были обсуждены вопросы продвижения инфраструктурных проектов, осуществляемых в регионе и Афганистане всеми заинтересованными сторонами. Участники встречи отметили важность эффективного осуществления различных крупномасштабных и местных экономических проектов с целью укрепления социально-экономической стабильности, безопасности и дальнейшего развития региона.

Стамбульский процесс охватывает 14 стран-участниц, а также 16 стран и 12 региональных и международных организаций, поддерживающих его повестку. Эта платформа для обсуждения и выработки механизмов решения региональных проблем призвана содействовать восстановлению Афганистана.

 

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