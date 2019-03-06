Делегация Всемирного банка была принята в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Лилией Бурунчук и управляющим Всемирным банком по Туркменистану Яном Петером Олтерсом, прибывшими в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны обсудили вопросы содействия Всемирного банка деятельности Международного фонда спасения Арала, где Туркменистан председательствует на период с 2017 по 2019 годы.

Представители банка дали высокую оценку туркменским проектам помощи в нормализации ситуации в Афганистане и отметили свою заинтересованность в развитии сотрудничества в этой сфере.

Также представители Всемирного банка предложили расширить сотрудничество в рамках проектов в области цифровой экономики, логистики, энергетики, водных ресурсов и гидрометеорологии. В этой связи стороны отметили, что такая деятельность связана с социально-экономическими преобразованиями в стране и реализацией в Туркменистане Целей устойчивого развития ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2019