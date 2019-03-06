В Ашхабаде обсудили вопросы туркмено-корейского культурного сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Республики Корея, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения двусторонних отношений в культурно-гуманитарной сфере. Так, стороны обменялись мнениями по проекту соглашения в области культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, которое как ожидается, будет подписано в рамках предстоящего визита президента Республики Корея в Туркменистан.

Стороны также обменялись мнениями об опыте сотрудничества в проведении таких мероприятий, как дни культуры, концерты с участием деятелей искусства двух стран как на двухсторонней основе, так и в рамках форума «Центральная Азия + Корея». В этой связи корейская сторона отметила важность открытия в 2016 году в музее Сеула постоянной экспозиции Туркменистана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана и Республики Корея в области образования. В частности, были озвучены предложения о сотрудничестве между вузами, в том числе между дипломатическими институтами двух стран.

Стороны также обменялись мнениями о развитии партнерства в области спорта.

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